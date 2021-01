Tiro con l’arco | nazionale di nuovo al lavoro | dal 26 gennaio il secondo raduno

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Archiviato il primodelanni, laOlimpica torna a lavorare al Centro Tecnico Federale di Cantalupa, in provincia di Torino, per continuare a preparare la stagione all’aperto che in questa annata avrà tante tappe importanti. Il focus e i sogni degli atleti sono tutti sull’Olimpiade di Tokyo, ma staccati i pass individuali, gli azzurri dovranno qualificarsi anche a squadre. L’appuntamento in questo caso sarà a Parigi a metà giugno. Gli azzurri continueranno il proprio percorso a Cantalupa dove hanno la possibilità di tirare sui 70 metri con qualsiasi condizione atmosferica. Di seguito la lista dei convocati. Nel maschile la scelta è ricaduta sugli arcieri dell’Aeronautica Militare David Pasqualucci, Marco Galiazzo, Mauro Nespoli, presente a Cantalupa dal 30al 2 febbraio, Michele Frangilli, ...