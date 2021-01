Tim e Vodafone | costi nascosti e truffe agli utenti Cosa è successo

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tim ehanno cambiato unilateralmente i prezzi di alcune offerte senza essere trasparenti con i clienti. I dettweb sourceLa notizia circolava già da alcune settimane, ma ora è arrivata l’ufficialità: L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato Tim eper aver applicatonasnei propri abbonamenti e rimodulato i contratti unilateralmente. La sentenza, in realtà, era arrivata a metà dicembre ma è stata applicata soltanto il 19 gennaio 2021. Le sanzioni sono leggermente inferiori a 1 milione di euro per entrambe le compagnie, mentre la decisione farà sicuramente felici moltiche si vedono continuamente penalizzati da cambi contrattuali enon proprio chiarissimi che si ritrovano poi ogni mese nelle bollette. Tim ...

L’Agcom multa Tim e Vodafone per cambiamento unilaterale delle offerte, scarsa trasparenza e costi nascosti. Entrambe le sanzioni ammontano a poco meno di un milione di euro. Vodafone condannata dal g ...BORGO VALBELLUNALa compagnia telefonica non paga l'affitto del terreno per l'antenna: il Comune va in causa. Ammontano a 40mila euro i soldi che la società Infrastrutture Wireless Italiane ...