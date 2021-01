TikTok, sfida estrema per il Blackout challenge: morte cerebrale per bimba di 10 anni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una sfida di soffocamento per gareggiare su TikTok. Non è una follia, ma pura realtà ed è stata dichiarata la morte cerebrale per la bimba di 10 anni che nel... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 21 gennaio 2021) Unadi soffocamento per gareggiare su. Non è una follia, ma pura realtà ed è stata dichiarata laper ladi 10che nel...

