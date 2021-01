TikTok | il nuovo trend beauty è disegnare le occhiaie

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tiktok è il luogo dove nascono le nuove tendenze beauty, tra utilissimi beauty hack, recensioni di prodotti e trend non convenzionali. L’ultimo prevede di creare appositamente le borse sotto gli occhi. Potrebbe sembrare un’idea anti-noia visto che siamo costretti a passare la maggior parte del tempo a casa ma, in ogni caso, è un’idea che va totalmente in controtendenza con uno dei gesti beauty di più richiesti: coprire e nascondere le occhiaie, mai così visibili e “importanti” come in questi mesi passati in videcall su Zoom.