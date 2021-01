Tiffany Trump | l’annuncio a sorpresa della figlia di Donald proprio nel giorno dell’insediamento di Biden

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021)disua seconda moglie Maria Maples, ha sceltoil 20 gennaio, ildel nuovo presidente degli Usa, Joe, per fare aun annuncio pubblico. La 27enne ha infatti annunciato sui social il suo fidanzamento, come riferisce il New York Times. Tiiffanyha postato sul suo account Instagram una foto alla Casa Bianca con il compagno Michael Boulos, un milionario di origine libanese che ha quattro anni meno di lei, il padre e Melania. “È stato un onore festeggiare molte pietre miliari, occasioni storiche e creare ricordi con la mia famiglia qui alla Casa Bianca, nessuno più speciale del mio fidanzamento ...