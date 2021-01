Tg Politico Parlamentare, edizione del 21 gennaio 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per andare avanti il governo Conte bis ha bisogno di rafforzare la maggioranza. E deve farlo subito perchè già mercoledì prossimo rischia di inciampare sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che Matteo Renzi ha annunciato di voler bocciare insieme ai voti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. L’obiettivo del centrosinistra è far nascere un gruppo di volenterosi a Palazzo Madama, una sorta di “quarta gamba” che consenta all’esecutivo di raggiungere la maggioranza assoluta al Senato e la stabilità politica chiesta dal Quirinale. Il Capo dello Stato, dopo il colloquio di ieri con il premier Giuseppe Conte, ha ricevuto i leader del centrodestra.Intanto, domani partirà il confronto tra governo e parti sociali sul Recovery Plan. Il presidente del Consiglio, infatti, ha convocato i sindacati per un incontro sollecitato più volte da Cgil, Cisl e Uil. MAXI OPERAZIONE CONTRO LA NDRANGHETA Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per andare avanti il governo Conte bis ha bisogno di rafforzare la maggioranza. E deve farlo subito perchè già mercoledì prossimo rischia di inciampare sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che Matteo Renzi ha annunciato di voler bocciare insieme ai voti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. L’obiettivo del centrosinistra è far nascere un gruppo di volenterosi a Palazzo Madama, una sorta di “quarta gamba” che consenta all’esecutivo di raggiungere la maggioranza assoluta al Senato e la stabilità politica chiesta dal Quirinale. Il Capo dello Stato, dopo il colloquio di ieri con il premier Giuseppe Conte, ha ricevuto i leader del centrodestra.Intanto, domani partirà il confronto tra governo e parti sociali sul Recovery Plan. Il presidente del Consiglio, infatti, ha convocato i sindacati per un incontro sollecitato più volte da Cgil, Cisl e Uil. MAXI OPERAZIONE CONTRO LA NDRANGHETA

ROMA - La prima domanda era a che punto si sarebbe fermata l’asticella della maggioranza, se avrebbe superato quella assoluta da 161 o, se meno ambiziosamente, si sarebbe fermata sopra i 155. Il respo ...

La destra critica la Cina solo perché sta all’opposizione. Ma a Pechino non importa nulla

In questi giorni di devastante collasso economico per la pandemia, di crisi politica strisciante (dopo la fiducia in Parlamento Conte resta in piedi ma ha le ali piombate), nelle ore in cui il peggior ...

ROMA - La prima domanda era a che punto si sarebbe fermata l'asticella della maggioranza, se avrebbe superato quella assoluta da 161 o, se meno ambiziosamente, si sarebbe fermata sopra i 155. Il respo ...