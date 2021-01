Tessera sanitaria, sistema bloccato a Ragusa: protestano i commercialisti (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Decine di colleghi anche dell’area iblea segnalano che da martedì scorso si registra l’impossibilità di accedere al sistema Tessera sanitaria. La scadenza del 31 gennaio per l’invio dei dati 2020 è vicina mentre dal mese di febbraio è previsto il nuovo adempimento di invio mensile, sostanzialmente superfluo, in quanto teoricamente la comunicazione del dato è Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Decine di colleghi anche dell’area iblea segnalano che da martedì scorso si registra l’impossibilità di accedere al. La scadenza del 31 gennaio per l’invio dei dati 2020 è vicina mentre dal mese di febbraio è previsto il nuovo adempimento di invio mensile, sostanzialmente superfluo, in quanto teoricamente la comunicazione del dato è

Lucagrossi66 : L'invio dei dati mensili al Sistema Tessera Sanitaria va ABOLITO! Non c'è altro da aggiungere. - CarlosRomeroV : Ieri sono andato a fare la tessera sanitaria. Avevo in mano il mio passaporto cileno. Vedendo che la gente era un p… - g_zerbato : RT @Lucagrossi66: Una volta si cercava almeno di far finta di protestare. Oggi tutti zitti. Fatture medici al Sistema Tessera Sanitaria. ht… - ilmattinodisici : Tessera sanitaria, sistema bloccato a Ragusa: protestano i commercialisti - aledema13 : @Sogei_SpA da 3gg i servizi web di invio dati spesa tessera sanitaria non rispondono,

