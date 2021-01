Terremoto oggi nelle Filippine, M 7.0/ Nessun allarme tsunami, avvertito a Mindanao (Di giovedì 21 gennaio 2021) Terremoto oggi nelle Filippine di magnitudo 7.0: tanta paura ma Nessuna allerta tsunami. Gente in strada e tremori dopo la forte scossa Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 21 gennaio 2021)di magnitudo 7.0: tanta paura maa allerta. Gente in strada e tremori dopo la forte scossa

poliziadistato : #Belice il #15gennaio 1968 un terremoto sconvolse la Sicilia occidentale. Centinaia di morti, oltre mille feriti, 7… - zazoomblog : Terremoto oggi nelle Filippine M 7.0- Nessun allarme tsunami avvertito a Mindanao - #Terremoto #nelle #Filippine… - PostBreve : Terremoto Oggi Filippine: Sisma M7 in mare, nessun Allarme Tsunami - zazoomblog : Terremoto oggi in Italia 21 gennaio 2021: scossa in provincia di L’Aquila Tempo reale - #Terremoto #Italia… - AteoTube : Sostituite 'terremoto' con 'covid' e 'centro italia' con 'mondo' e vale uguale oggi. ?? risposte alle “prove” di… -