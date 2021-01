Terremoto oggi L'Aquila M 2.4/ Ingv ultime notizie, sisma vicino a Barete (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'Ingv segnala una scossa di Terremoto oggi in provincia de L'Aquila di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter. Trema anche la Slovenia Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'segnala una scossa diin provincia de L'di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter. Trema anche la Slovenia

poliziadistato : #Belice il #15gennaio 1968 un terremoto sconvolse la Sicilia occidentale. Centinaia di morti, oltre mille feriti, 7… - zazoomblog : Terremoto oggi in Italia 21 gennaio 2021: scossa in provincia di L’Aquila Tempo reale - #Terremoto #Italia… - AteoTube : Sostituite 'terremoto' con 'covid' e 'centro italia' con 'mondo' e vale uguale oggi. ?? risposte alle “prove” di… - roby_ktm : @gliadenoidi @gcamp269 @__RiK__ @teoxandra @BlueRoyale1 @arialmac_9 @MatKan7 @Massimo__Macc @erTwitto @DasDeckad… - Engage_Magazine : Oggi su Engage debutta la nuova rubrica di REPLUG. Il primo articolo parla del Terremoto iOS 14 e su come preparars… -