Terremoto nelle Filippine, sisma di magnitudo 7 al largo delle isole indonesiane Talaud: la scossa in profondità, non c'è allerta tsunami (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un Terremoto di magnitudo 7 ha colpito al largo delle isole indonesiane Talaud, vicino alle Filippine. La scossa ha avuto epicentro a circa 96 chilometri di profondità. Le autorità hanno dichiarato che il sisma si è verificato a una profondità tale da non aver causato gravi danni, né innescato allarme tsunami ma è stato percepito nelle città e province della regione. Il Terremoto si è verificato alle 20.23 locali (le 13.23 in Europa) 310 km a sud-est della città di Davao, nell'isola di Mindanao, come rilevato l'Usgs. La scossa "si è sentita ampiamente perché è stata forte, ma è profonda, quindi non sarà dannosa per le ...

