Terremoto Magnitudo 7: scossa tra Filippine e Indonesia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Violentissimo , quando erano le 13.30 ora italiana, paura per il sisma. Un Terremoto di Magnitudo 6.8 è stato rilevato giovedì in mare vicino alle Filippine, ha detto il Centro sismologico europeo del Mediterraneo (EMSC). Il Terremoto è avvenuto a una profondità di 122 km, ha aggiunto l’EMSC. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Violentissimo , quando erano le 13.30 ora italiana, paura per il sisma. Undi6.8 è stato rilevato giovedì in mare vicino alle, ha detto il Centro sismologico europeo del Mediterraneo (EMSC). Ilè avvenuto a una profondità di 122 km, ha aggiunto l’EMSC. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Terremoto di magnitudo 6,4 scuote il nordovest dell’Argentina - BreakingItalyNe : TERREMOTO IN INDONESIA: Scossa di magnitudo 6.2 nella reggenza di Majene nella provincia di Sulawesi Occidentale: S… - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Terremoto di magnitudo Mwp 7.0 alle ore 13:23 Italiane con epicentro in mare vicino le Talaud Islands, in #Indonesia.… - ilmeteoit : #TERREMOTO #INDONESIA, #VIOLENTISSIMA scossa di #Magnitudo 7 a #Melanguane. Ecco QUI i #DETTAGLI - mondoterremoti : Un forte #terremoto di magnitudo 7.0 (USGS) è avvenuto alle ore 13:23 italiane nei pressi delle isole Talaud in Ind… -