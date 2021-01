Terremoto: dopo oltre 4 anni riapre il corso di Camerino (Di giovedì 21 gennaio 2021) riapre, dopo oltre 4 anni dal sisma, corso Vittorio Emanuele II a Camerino. Terminate le messe in sicurezza, sabato 23 gennaio alle ore 15.30, il sindaco Sandro Sborgia toglierà la transenna che fino ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 21 gennaio 2021)dal sisma,Vittorio Emanuele II a. Terminate le messe in sicurezza, sabato 23 gennaio alle ore 15.30, il sindaco Sandro Sborgia toglierà la transenna che fino ...

Riapre, dopo oltre 4 anni dal sisma, corso Vittorio Emanuele II a Camerino. Terminate le messe in sicurezza, sabato 23 gennaio alle ore 15. (ANSA) ...

Calabria senza pace, divisa tra bufere mediatiche e terremoti giudiziari

L'indagine dell'Antimafia catanzarese si abbatte come un ciclone sull'intera attuale fase politica che vede la Calabria proiettata al ritorno alle urne per le regionali ...

