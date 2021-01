(Di giovedì 21 gennaio 2021) Un leggerofrutto del cosiddetto “Decreto Natale”, il pacchetto di restrizioni disposto per le ultime festività. Nelle previsioni di tecnici e scienziati, che, domani - venerdì - si riuniranno in Cabina di regia per valutare l’evoluzione del contagio e stilare il report settimanale aggiornato, c’è un abbassamento della curva epidemica. “, molto” puntualizza uno dei tecnici, indicando tra i segnali premonitori della lieve schiarita “la diminuzione dei ricoveri nei reparti ordinari e in quelli di terapia intensiva”. Lo scenario generale, però, resta invariato. Il virus continua a correre e l’allerta deve rimanere alta. Diversi i fattori di preoccupazione e di rischio, a partire dall’indice Rt, che da due settimane ha superato la soglia limite dell’1 e dall’abbassamento dell’età media dei ...

HuffPostItalia : 'Tenue' miglioramento ma le quattro Regioni arancioni rischiano -

Ultime Notizie dalla rete : Tenue miglioramento

L'HuffPost

Effetti positivi dal "Decreto Natale". Ma terapie intensive sopra soglia in dieci regioni. Umbria, Veneto, Emilia Romagna e Puglia attenzionate ...Per le previsioni dell' Oroscopo di venerdì 15 gennaio 2021, ci saranno molte incertezze sul lavoro per i segni di fuoco e per quelli di aria. Per l'Acquario in particolare ci potrebbero essere delle ...