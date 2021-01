Tennis: Paula Badosa positiva al Covid-19, a Melbourne regole sempre più stringenti per i tennisti degli Australian Open (Di giovedì 21 gennaio 2021) La spagnola Paula Badosa, che si stava allenando in questi giorni a Melbourne per arrivare pronta all’edizione degli Australian Open 2021, è stata trovata positiva al Covid-19. A darne notizia è lei stessa, con un breve comunicato. Queste le sue parole: “Ho cattive notizie: come sapete, da quando sono arrivata a Melbourne sono stata confinata nella mia stanza. Oggi, al settimo giorno di quarantena, sono risultata positiva al Covid. Ho dei sintomi e spero di recuperare il prima possibile. Sono stata trasportata in un altro hotel dove sarò isolata e monitorata. Sono momenti duri. Molte grazie per il supporto. Tornerò più forte“. Il caso dell’iberica, che era arrivata con il volo da Abu Dhabi (ed era ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) La spagnola, che si stava allenando in questi giorni aper arrivare pronta all’edizione2021, è stata trovataal-19. A darne notizia è lei stessa, con un breve comunicato. Queste le sue parole: “Ho cattive notizie: come sapete, da quando sono arrivata asono stata confinata nella mia stanza. Oggi, al settimo giorno di quarantena, sono risultataal. Ho dei sintomi e spero di recuperare il prima possibile. Sono stata trasportata in un altro hotel dove sarò isolata e monitorata. Sono momenti duri. Molte grazie per il supporto. Tornerò più forte“. Il caso dell’iberica, che era arrivata con il volo da Abu Dhabi (ed era ...

