Tacopina: “A Catania con ambizione. Voglio centrare la B. Sul mercato…” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Joe Tacopina parla ormai da numero uno del Catania. L’avvocato venuto dall’America ma con origini siciliane e la passione per il calcio, è pronto a dare inizio alla sua era a tinte rossazzurre. Intervistato TMW ha raccontato il suo progetto e le sue ambizioni. Tacopina: "Catania grandi potenzialità. Voglio la B""Perché ho scelto il Catania? Penso a questa nuova sfida, ho voglia di far bene. Catania ha grandi potenzialità. Il team, il progetto, la città, i tifosi: c’è tutto per fare bene. È una grande opportunità. Ho visto passione, in Sicilia è nata mia madre. E poi c’è Torre del Grifo, casa nostra, un gioiello che rende tutto più speciale", ha detto Tacopina. "Quest’anno è un po’ tardi per avere un obiettivo di grande impatto. Ma abbiamo cominciato a ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Joeparla ormai da numero uno del. L’avvocato venuto dall’America ma con origini siciliane e la passione per il calcio, è pronto a dare inizio alla sua era a tinte rossazzurre. Intervistato TMW ha raccontato il suo progetto e le sue ambizioni.: "grandi potenzialità.la B""Perché ho scelto il? Penso a questa nuova sfida, ho voglia di far bene.ha grandi potenzialità. Il team, il progetto, la città, i tifosi: c’è tutto per fare bene. È una grande opportunità. Ho visto passione, in Sicilia è nata mia madre. E poi c’è Torre del Grifo, casa nostra, un gioiello che rende tutto più speciale", ha detto. "Quest’anno è un po’ tardi per avere un obiettivo di grande impatto. Ma abbiamo cominciato a ...

