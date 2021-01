Tabellone Coppa Italia calcio 2021 | orari quarti di finale | programma | tv | incroci fino alla finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Da martedì 26 a giovedì 28 gennaio andranno in scena ididelladi. Sui rettangoli verdi si delineerà il quadro della situazione per le compagini in corsa per il successodella rassegna nazionale. Il primo match in ordine di tempo sarà quello del 26 gennaio alle 21.45 tra Inter e Milan: un’apertura in grande stile per uno dei confronti più sentiti del nostro. Il derby della Madonnina deciderà quindi chi tra nerazzurri e rossoneri accederà al penultimo atto. Una sfida significativa, visto e considerato che i due club meneghini sono in piena corsa anche per la conquista dello Scudetto. A seguire, il 27 gennaio, ci saranno i match Atalanta-Lazio alle 17.45 e ...