Superman & Lois: il nuovo trailer della serie mostra il protagonista entrare in azione (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il nuovo trailer di Superman & Lois condiviso online da The CW mostra Clark Kent mentre svela i suoi poteri ai figli. Superman and Lois, la nuova serie tratta dai fumetti della DC, ha un nuovo trailer che regala delle sequenze inedite della storia dei due iconici personaggi che verrà raccontata sugli schermi di The CW dal 23 febbraio. Nel video si vede qualche momento del matrimonio tra il supereroe e l'affascinante giornalista, i problemi sul lavoro e in famiglia, oltre ad affrontare le conseguenze della scelta di ritornare a vivere nella città di Smallville. Clark Kent, inoltre, rivela la propria identità ai figli, ormai teenager. La ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ildicondiviso online da The CWClark Kent mentre svela i suoi poteri ai figli.and, la nuovatratta dai fumettiDC, ha unche regala delle sequenze ineditestoria dei due iconici personaggi che verrà raccontata sugli schermi di The CW dal 23 febbraio. Nel video si vede qualche momento del matrimonio tra il supereroe e l'affascinante giornalista, i problemi sul lavoro e in famiglia, oltre ad affrontare le conseguenzescelta di ritornare a vivere nella città di Smallville. Clark Kent, inoltre, rivela la propria identità ai figli, ormai teenager. La ...

bou_k_final : superman là miam - cinemaniaco_fb : ?????????????? Superman & Lois: il nuovo trailer della serie mostra il protagonista entrare in azione… - GiampieroPigna6 : @PiazzapulitaLA7 @CarloCalenda È arrivato superman.... ma vaffa.... - IlCineocchio : Trailer per #SupermanAndLois (serie The CW): si torna a #Smallville con problemi da genitori… - mariana8733 : RT @alexa1163: - A cosa pensi? - (Ma quando Clark Kent entra nella cabina ed esce come Superman, lascia lì vestiti e occhiali e poi va a r… -