Superlega | la Fifa alza la voce | “Chi la gioca è fuori dai Mondiali”

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Lasi schiera contro la: “Non sarebbe riconosciuta”. Duro comunicato del massimo organo del calcio Lanon piace alla, il principale organo mondiale del calcio. Esiste da tempo l’intenzione da parte dei club di prima fascia di uscire dalle organizzazioni tradizionali del mondo del calcio per creare una propria lega. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Fifa

L’incontro tra Agnelli e Florentino Perez scatena la durissima reazione della Fifa, contraria all’idea di un campionato europeo chiuso e solo per le big ...FIFA SUPERLEGA – I grandi club che lavorano per la Superlega europea dovranno lottare con le maggiori istituzioni calcistiche. In una dichiarazione diramata dalla FIFA, infatti, la Federazione interna ...