Supercoppa Italiana, Ronaldo e Morata piegano il Napoli, la Juve risorge col brivido (Di giovedì 21 gennaio 2021) I bianconeri faticano nel primo tempo, poi affondano con Ronaldo e Morata, Insigne sbaglia un rigore, primo trofeo di Pirlo allenatore Vincere stavolta era veramente l’unica cosa che contava, per uscire immediatamente dal tunnel imboccato a San Siro lucidando il primo trofeo stagionale. Una reazione di nervi e di cuore, per nulla scontata, dopo una brutta sconfitta che avrebbe potuto destabilizzare l’ambiente. Ma ancora una volta, nei momenti decisivi, la Juve può contare sul suo ragazzo d’oro: un Ronaldo da 30 e lode, che al Mapei festeggia appunto il suo 30° trofeo in carriera nei club. Sono 32 i gol nelle ultime 32 partite con la maglia bianconera, 760 in carriera, personalità e freddezza che fanno tutta la differenza del mondo nel confronto con Insigne, e il suo errore dal dischetto per il potenziale 1-1. Nel ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) I bianconeri faticano nel primo tempo, poi affondano con, Insigne sbaglia un rigore, primo trofeo di Pirlo allenatore Vincere stavolta era veramente l’unica cosa che contava, per uscire immediatamente dal tunnel imboccato a San Siro lucidando il primo trofeo stagionale. Una reazione di nervi e di cuore, per nulla scontata, dopo una brutta sconfitta che avrebbe potuto destabilizzare l’ambiente. Ma ancora una volta, nei momenti decisivi, lapuò contare sul suo ragazzo d’oro: unda 30 e lode, che al Mapei festeggia appunto il suo 30° trofeo in carriera nei club. Sono 32 i gol nelle ultime 32 partite con la maglia bianconera, 760 in carriera, personalità e freddezza che fanno tutta la differenza del mondo nel confronto con Insigne, e il suo errore dal dischetto per il potenziale 1-1. Nel ...

