Supercoppa Italiana: la Juve alza il trofeo, ma l’incasso non è super (Di giovedì 21 gennaio 2021) La supercoppa Italiana tra Juve e Napoli finisce 2 a 0 per i bianconeri: ecco quanto hanno incassati i due club dalla partecipazione La supercoppa Italiana si è dovuta riadattare ad un contesto nazionale. A causa del Covid-19, la finale tra Juve e Napoli si è giocata in Italia, al Mapei Stadium, e con un budget ridotto a causa della mancanza degli sceicchi. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 Grazie alla presenza del brand Play Station – sottolinea Tuttosport – nelle casse dei due club è arrivato circa un milione a testa. Molto meno rispetto agli anni passati nei Paesi Arabi: nel 2019 Juve e Lazio avevano incassato a testa 3.375 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Latrae Napoli finisce 2 a 0 per i bianconeri: ecco quanto hanno incassati i due club dalla partecipazione Lasi è dovuta riadattare ad un contesto nazionale. A causa del Covid-19, la finale trae Napoli si è giocata in Italia, al Mapei Stadium, e con un budget ridotto a causa della mancanza degli sceicchi. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 Grazie alla presenza del brand Play Station – sottolinea Tuttosport – nelle casse dei due club è arrivato circa un milione a testa. Molto meno rispetto agli anni passati nei Paesi Arabi: nel 2019e Lazio avevano incassato a testa 3.375 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

vinspadafora : Complimenti alla #Juventus per la vittoria della trentatreesima edizione della #Supercoppa Italiana, primo trofeo n… - 433 : Supercoppa Italiana: @sscnapoli or @juventusfc? ?????? - juventusfc : Gli highlights di una notte di ?? su @JuventusTV ?? - Qureshiaman49 : RT @JuventusTV: Una #?????????????????? in una ?????????? notte! ???? Tutte le emozioni di #JuveNapoli le potete rivivere on demand, qui ?? - Fprime86 : RT @JuventusTV: Una #?????????????????? in una ?????????? notte! ???? Tutte le emozioni di #JuveNapoli le potete rivivere on demand, qui ?? -