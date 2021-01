Supercoppa Italiana, a Pirlo il primo trofeo da allenatore: il Napoli sbatte sulla Juve (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si sono scambiati i ruoli Pirlo e Gattuso: l’allenatore della Juve ha fatto il Bud Spencer e ha rifilato due schiaffoni all’amico Terence Gattuso. La Juve a Reggio Emilia si aggiudica la Supercoppa Italiana, primo trofeo stagionale, e il Maestro – come era chiamato da giocatore- Pirlo si aggiudica il primo trionfo di una carriera appena iniziata. Il Napoli si arrende ad un super Szczesny e all’imprecisione di Insigne, che ha avuto sui piedi l’occasione di pareggiare, ma il suo tiro dal dischetto ha sfiorato il palo spegnendosi innocuo sul fondo. Ci ha provato Lozano, due volte, neutralizzato dal portiere polacco. Ha punto Ronaldo, fino a quel momento defilato, con una volée a pochi passi da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si sono scambiati i ruolie Gattuso: l’dellaha fatto il Bud Spencer e ha rifilato due schiaffoni all’amico Terence Gattuso. Laa Reggio Emilia si aggiudica lastagionale, e il Maestro – come era chiamato da giocatore-si aggiudica iltrionfo di una carriera appena iniziata. Ilsi arrende ad un super Szczesny e all’imprecisione di Insigne, che ha avuto sui piedi l’occasione di pareggiare, ma il suo tiro dal dischetto ha sfiorato il palo spegnendosi innocuo sul fondo. Ci ha provato Lozano, due volte, neutralizzato dal portiere polacco. Ha punto Ronaldo, fino a quel momento defilato, con una volée a pochi passi da ...

