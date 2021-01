Su Tiktok arriva la funzione speciale per domande e risposte (Di giovedì 21 gennaio 2021) foto: pixabayTiktok ha iniziato a sperimentare una funzionalità dedicata alle sessioni di domande e risposte tra i creator più popolari e i loro fan. A scoprire la novità è stato il consulente ed esperto di social network Matt Navarra, che su Twitter ha pubblicato un thread con alcuni screenshot della nuova funzione. https://twitter.com/MattNavarra/status/1351574701311717377?ref src=twsrc%5Etfw Al momento Tiktok ha offerto l’opzione di provare la nuova funzione ai creator che hanno account pubblici e più di 10mila follower. Occorre accedere al menù delle impostazioni e selezionare la voce Q&A (domande e risposte), identificabile grazie all’icona di un balloon quadrato contenente un punto di domanda. Dopo che l’utente ha attivato la ... Leggi su wired (Di giovedì 21 gennaio 2021) foto: pixabayha iniziato a sperimentare una funzionalità dedicata alle sessioni ditra i creator più popolari e i loro fan. A scoprire la novità è stato il consulente ed esperto di social network Matt Navarra, che su Twitter ha pubblicato un thread con alcuni screenshot della nuova. https://twitter.com/MattNavarra/status/1351574701311717377?ref src=twsrc%5Etfw Al momentoha offerto l’opzione di provare la nuovaai creator che hanno account pubblici e più di 10mila follower. Occorre accedere al menù delle impostazioni e selezionare la voce Q&A (), identificabile grazie all’icona di un balloon quadrato contenente un punto di domanda. Dopo che l’utente ha attivato la ...

Per ora la sperimentazione parte con i profili più seguiti. Le domande potranno arrivare via testo o video e si potranno anche organizzare sessioni in streaming per le risposte ...

