Su Tik Tok la folle sfida dell’asfissia | gravissima bimba di 10 anni a Palermo

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Unasu Tik Tok si è trasformata in tragedia per unadi 10di. La bambina avrebbe partecipato a una pericolosa blackout challenge su uno dei social più in voga tra giovani e giovanissimi. Si tratta di unaa provocarsi una asfissia per vedere quanto si resiste. La sorella l’ha trovata già priva di sensi Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata trovata ieri sera in bagno dalla sorella già in asfissia. Il papà le avrebbe immediatamente tolto la cintura con la quale si era legata al termosifone e poi la corsa all’Ospedale dei Bambini dove è arrivata in arresto cardio circolatorio. I medici del Pronto soccorso sono riusciti a rianimarla ma laversa in gravi condizioni ed è intubata. Sulla vicenda indaga la polizia che ha sequestrato il ...