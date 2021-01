Stress per il ritardo del ciclo: spesso è proprio la causa (Di giovedì 21 gennaio 2021) ritardo del ciclo: le possibili cause. Anche l’ansia o particolari condizioni fisiologiche legate a un lutto o a Stress lavorativo possono influire Il ciclo mestruale non è uguale per tutte: può essere più o meno regolare, avere durata differente ed essere più o meno invalidante. Tendenzialmente, il ciclo mestruale dovrebbe durare 28 giorni, ma a seconda dei… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021)del: le possibili cause. Anche l’ansia o particolari condizioni fisiologiche legate a un lutto o alavorativo possono influire Ilmestruale non è uguale per tutte: può essere più o meno regolare, avere durata differente ed essere più o meno invalidante. Tendenzialmente, ilmestruale dovrebbe durare 28 giorni, ma a seconda dei… L'articolo Corriere Nazionale.

montse_ramirezz : se è per te ,arriverà da te.Senza inseguirlo,senza ansia e stress. Ciò che è destinato a te non potrà mai sfuggirti.FIDATI DEL TEMPO?? - chiarasecondino : RT @Martola__: leggevo un articolo “per ridurre lo stress, lasciate ansie e tensioni fuori dalla porta” E GRAZIE AL CAZZO - hogwartsexprevs : RT @Martola__: leggevo un articolo “per ridurre lo stress, lasciate ansie e tensioni fuori dalla porta” E GRAZIE AL CAZZO - Cristsh_ : RT @Martola__: leggevo un articolo “per ridurre lo stress, lasciate ansie e tensioni fuori dalla porta” E GRAZIE AL CAZZO - RaynOwO : @povcatroia ma che ansia la pulsazione della gamba può venire anche per stress/stanchezza finché non ti fa male non… -

Ultime Notizie dalla rete : Stress per Lo stress per il Covid fa male al cuore La Repubblica Smart working, italiani sotto stress: pochi strumenti e troppe informazioni da gestire

I dati OpenText: un terzo dei dipendenti lamenta la carenza di mezzi per lavorare a distanza e l’85% afferma di non riuscire a gestire la quantità di dati di cui è destinatario. Ma nel nostro Paese me ...

Alcolici in aumento tra giovani e anziani: i rischi e i consigli anti dipendenza

L'acquisto degli alcolici è raddoppiato rispetto a un anno fa. Tutti i consigli per bere con moderazione ed evitare rischi e dipendenza ...

I dati OpenText: un terzo dei dipendenti lamenta la carenza di mezzi per lavorare a distanza e l’85% afferma di non riuscire a gestire la quantità di dati di cui è destinatario. Ma nel nostro Paese me ...L'acquisto degli alcolici è raddoppiato rispetto a un anno fa. Tutti i consigli per bere con moderazione ed evitare rischi e dipendenza ...