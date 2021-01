Stefania Orlando in crisi. Il marito le telefona in Casa: "È stanca e provata" - (Di giovedì 21 gennaio 2021) Novella Toloni La showgirl ha mostrato segnali di cedimento e dopo l'annuncio di voler abbandonare il reality gli psicologi hanno ritenuto opportuno farla parlare telefonicamente con il marito La crisi di nervi avuta da Stefania Orlando lunedì scorso, al termine della diretta del Grande Fratello Vip, ha lasciato strascichi. La showgirl non ha preso bene le pesanti dichiarazioni rilasciate fuori dalla Casa dal suo ex marito Andrea Roncato e, impossibilitata ad avere un confronto con lui, è scoppiata in una crisi di pianto incontenibile e ha minacciato di abbandonare il programma. A distanza di giorni il suo turbamento però non si è placato e gli psicologi del Grande Fratello, per aiutarla a superare la crisi, hanno deciso di farla ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Novella Toloni La showgirl ha mostrato segnali di cedimento e dopo l'annuncio di voler abbandonare il reality gli psicologi hanno ritenuto opportuno farla parlare telefonicamente con ilLadi nervi avuta dalunedì scorso, al termine della diretta del Grande Fratello Vip, ha lasciato strascichi. La showgirl non ha preso bene le pesanti dichiarazioni rilasciate fuori dalladal suo exAndrea Roncato e, impossibilitata ad avere un confronto con lui, è scoppiata in unadi pianto incontenibile e ha minacciato di abbandonare il programma. A distanza di giorni il suo turbamento però non si è placato e gli psicologi del Grande Fratello, per aiutarla a superare la, hanno deciso di farla ...

trash_italiano : MA COME SI FA AD INSULTARE STEFANIA ORLANDO COME #GFVIP - FelixB_87 : Qualcuno può spiegarmi che fine hanno fatto Tommy, Stefania e Mrt? #tzvip #TZGFVIP #GrandeFratelloVip #GFvip… - rosyb98 : RT @oocgfvip5: Fancam sulla reputation era di Stefania Orlando #GFVIP - Nando81402638 : @___silky_ Cazzo che figata deve essere essere Stefania Orlando - Italia_Notizie : Stefania Orlando in crisi. Il marito le telefona in Casa: 'È stanca e provata' -