Spot vaccini anti-covid: canzone, campagna e video (Di giovedì 21 gennaio 2021) Scheda Spot vaccini Tornatore Messa in onda: gennaio 2021 Titolo: "La stanza degli abbracci", campagna di comunicazione per la Vaccinazione anti covid-19 Protagonista: – canzone/musica: clicca qui video Spot vaccini anti-covid first appeared on Ascolti Tv Blog.

elenabastet : Lo spot pro propaganda e pro vaccini di Tornatore è una ca..ata pazzesca!!! Aridateci La Corazzata Potemkin, anche… - RicoAlessandro : Non ho mai visto uno spot brutto come quello sui #vaccini. Noioso, prolisso, cervellotico, lugubre. Tutto ciò che è… - cribarca : VIDEO | 'La stanza degli abbracci', lo spot firmato Tornatore per la campagna di vaccinazione anti Covid… - ValerioDeMasi : Bello lo spot sui vaccini. Che non ci sono. Così, per dire. #sapevatelo - VincenzaSMF : @doluccia16 Perche guardare la palomba, di parte,? Vanno avanti anche con spot ,un bella recessione ,loro i sputase… -