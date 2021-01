Sorpresa Rosalinda Cannavò: dopo tanto silenzio, la confessione in lacrime al GF Vip (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non sembra vero ma fra qualche settimana si spegneranno le luci del GF Vip. La finale, come annunciato da Alfonso Signorini in puntata, è slittata a fine febbraio e la notizia ha provocato non pochi malumori nella Casa. Soprattutto tra i “veterani” del reality come Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ma dopo tutti questi mesi al GF Vip i concorrenti hanno certamente anche altri pensieri. Rosalinda Cannavò per esempio si è lasciata andare a un lungo sfogo sul fidanzato nelle ultime ore. Sfogo che ha portato la bella attrice siciliana anche alle lacrime. Un passo indietro. Come si ricorderà, qualche tempo fa, in diretta, Giuliano le aveva fatto una Sorpresa romantica in occasione del loro anniversario: un video interamente realizzato da lui nei loro posti del cuore condito da parole davvero importanti. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non sembra vero ma fra qualche settimana si spegneranno le luci del GF Vip. La finale, come annunciato da Alfonso Signorini in puntata, è slittata a fine febbraio e la notizia ha provocato non pochi malumori nella Casa. Soprattutto tra i “veterani” del reality come Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Matutti questi mesi al GF Vip i concorrenti hanno certamente anche altri pensieri.per esempio si è lasciata andare a un lungo sfogo sul fidanzato nelle ultime ore. Sfogo che ha portato la bella attrice siciliana anche alle. Un passo indietro. Come si ricorderà, qualche tempo fa, in diretta, Giuliano le aveva fatto unaromantica in occasione del loro anniversario: un video interamente realizzato da lui nei loro posti del cuore condito da parole davvero importanti. ...

