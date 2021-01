Sopravvissuti al Covid, lo studio del Papa Giovanni sui problemi a lungo termine: tutti i dati (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono arrivati i risultati completi dello studio “Surviving Covid-19?, promosso dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e anticipati pochi giorni fa da Bergamonews in un articolo che ha anche raccontato le storie di alcuni pazienti alle prese con i problemi a lungo termine della malattia: in particolare stanchezza cronica, debolezza, fiato corto, problemi di insonnia e vuoti di memoria. Il lavoro pubblicato su Epidemiology & Infection porta la firma degli infettivologi del Papa Giovanni XXIII Serena Venturelli, primo autore, e Marco Rizzi, direttore del reparto di Malattie infettive e chiamato dall’Oms al tavolo di lavoro internazionale creato su questo argomento. Lo studio Come anticipato dal ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono arrivati i risultati completi dello“Surviving-19?, promosso dall’ospedaleXXIII di Bergamo e anticipati pochi giorni fa da Bergamonews in un articolo che ha anche raccontato le storie di alcuni pazienti alle prese con idella malattia: in particolare stanchezza cronica, debolezza, fiato corto,di insonnia e vuoti di memoria. Il lavoro pubblicato su Epidemiology & Infection porta la firma degli infettivologi delXXIII Serena Venturelli, primo autore, e Marco Rizzi, direttore del reparto di Malattie infettive e chiamato dall’Oms al tavolo di lavoro internazionale creato su questo argomento. LoCome anticipato dal ...

