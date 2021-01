So di almeno tre amici tifosi del Napoli che si sono addormentati durante la Supercoppa (Di giovedì 21 gennaio 2021) So di almeno tre amici tifosi del Napoli che si sono addormentati durante la partita, ho saputo che ha fatto la stessa cosa un amico juventino, non vi nascondo che per alcuni minuti del secondo tempo l’ho fatto anche io. Queste due righe appena scritte non avrei mai pensato di abbinarle a una finale, figuriamoci di accostarle a una finale disputata dalla squadra per cui tifo. Doveva succedere pure questo, è successo. Ho avuto la sensazione durante molte fasi dell’incontro che si trattasse di una amichevole estiva, di quelle organizzate da una marca di automobili, da una compagnia assicurativa, da un salumiere di via Pigna. Il primo tempo è stato perlomeno irritante. Nessuno faceva nulla, tutti aspettavano che si muovesse l’altro, che il pallone ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) So ditredelche sila partita, ho saputo che ha fatto la stessa cosa un amico juventino, non vi nascondo che per alcuni minuti del secondo tempo l’ho fatto anche io. Queste due righe appena scritte non avrei mai pensato di abbinarle a una finale, figuriamoci di accostarle a una finale disputata dalla squadra per cui tifo. Doveva succedere pure questo, è successo. Ho avuto la sensazionemolte fasi dell’incontro che si trattasse di una amichevole estiva, di quelle organizzate da una marca di automobili, da una compagnia assicurativa, da un salumiere di via Pigna. Il primo tempo è stato perlomeno irritante. Nessuno faceva nulla, tutti aspettavano che si muovesse l’altro, che il pallone ...

