Skoda Enyaq - In Italia con prezzi di listino a partire da 39 500 euro

La Skoda avvia in Italia le prevendite della Enyaq iV elettrica con prezzi compresi tra 39.500 euro e 45.900 euro, cifre alle quali vanno poi sottratti gli incentivi governativi. L'offerta della Suv boema si articola inizialmente su due powertrain a motore posteriore (60 iV e 80 iV) con allestimento unico e una serie di pacchetti opzionali, mentre solo in un secondo tempo conosceremo prezzi e disponibilità delle già annunciate varianti a doppio motore (80 x e vRS) e della entry level da 50 iV. 414 km di autonomia per la 60 iV. La Enyaq 60 iV adotta batterie da 62 kW e un motore elettrico posteriore da 177 CV per una autonomia, calcolata nel ciclo Wltp, di 414 km. A questa elettrica servono 8,7 secondi per toccare i 100 km/h, mentre la velocità massima ...

