Sicilia | Crcoetta | ' io assolto ma arrabbiato | sono stato attaccato e dipinto come un mostro'

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - "Certo con occhio alla legge Bassanini che distingue nettamente le responsabilità amministrative da quelle politiche, essere accusato di responsabilità gestionali, su fatti di cui non ho avuto neppure conoscenza fa rabbia". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex Presidente della Regionena, Rosario Crocetta, commentando l'assoluzione da parte dei giudici contabili della Corte dei conti dellanell'ambito del progetto di formazione 'Spartacus'. "Fa rabbia finire sui media, affrontare i processi, gli attacchi di sprovveduti o di interessati che tu mostrificano - dice - per scoprire poi che nulla era vero". "La corte dei conti con questa sentenza ci rende giustizia e lo fa in modo chiaro. Non cesserò mai di credere nella giustizia nonostante ciò che ho dovuto subire in questi anni", conclude.