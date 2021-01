“Sì, lo ammetto”. Lady Dybala e il retroscena intimo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lady Dybala, clamoroso retroscena intimo svelato in diretta. La notizia fa rumore sia in Italia che in Argentina. Oriana Sabatini, la nota modella argentina nonché fidanzata di Paulo Dybala, è bisessuale. O potrebbe esserlo quanto meno. Ad ammetterlo è stata la stessa donna in un momento d’intimità attraverso il proprio profilo Instagram. Nel famoso ‘gioco’ L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021), clamorosointimo svelato in diretta. La notizia fa rumore sia in Italia che in Argentina. Oriana Sabatini, la nota modella argentina nonché fidanzata di Paulo, è bisessuale. O potrebbe esserlo quanto meno. Ad ammetterlo è stata la stessa donna in un momento d’intimità attraverso il proprio profilo Instagram. Nel famoso ‘gioco’ L'articolo proviene da Inews.it.

cubillius : @DaliaDaliaanfo Il telecronista ha detto vediamo una Lady Gaga molto sobria contrariamente al suo solito ammetto di… - NatRox8588 : Ammetto di aver acceso la TV solo per vedere com'era vestita la nuova First Lady. ?? #InaugurationDay - streetloveitaly : @CecioniBarbara @Lady_ofShalott_ @titofaraci Forse rimarrebbe stupita nel sapere cosa faccio nella vita reale a liv… - daleyzajager : scusate lo ammetto ma io ho Lady di sangio in testa da quando è uscita e non me ne vergogno - lady_lazarus_13 : @lhemmonades Ammetto che ho donato anche io -

Ultime Notizie dalla rete : ammetto Lady “Sì, lo ammetto”. Lady Dybala e il retroscena intimo Inews24 “Sì, lo ammetto”. Lady Dybala e il retroscena intimo

Lady Dybala, clamoroso retroscena intimo svelato in diretta. La notizia fa rumore sia in Italia che in Argentina.

Il potente discorso di Lady Gaga sulla questione razziale e “la supremazia bianca americana da smantellare”

Alla vigilia della sua esibizione all'Inauguration Day della nuova amministrazione americana a guida Biden-Harris, Lady Gaga ha tenuto un potente ...

Lady Dybala, clamoroso retroscena intimo svelato in diretta. La notizia fa rumore sia in Italia che in Argentina.Alla vigilia della sua esibizione all'Inauguration Day della nuova amministrazione americana a guida Biden-Harris, Lady Gaga ha tenuto un potente ...