Sì al reato di associazione mafiosa | in Europa passa la nostra linea

"Il Parlamento europeo chiede agli Stati membri di introdurre nel loro ordinamento giudiziario leggi specifiche sul crimine organizzato di tipo mafioso. Solo così si potrà migliorare la collaborazione europea nella lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, che ormai agiscono a livello transnazionale. Questo è un passaggio fondamentale della risoluzione sull'applicazione del diritto europeo dal 2017 al 2019 a firma Movimento 5 Stelle approvata con 504 voti a favore, 123 contrari e 61 astensioni dal Parlamento europeo. Con questa risoluzione si manda un messaggio importante alla Commissione europea: al Parlamento europeo c'è una maggioranza forte che chiede una direttiva specifica per contrastare la criminalità organizzata a livello europeo. Questa direttiva deve prendere ad esempio la legislazione italiana, la più all'avanguardia d'Europa

