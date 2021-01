Short track, Europei Gdansk 2021: le parole di Assen Pandov alla vigilia della manifestazione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lo Short track finalmente sta per dare il via alla nuova, breve stagione: solo Europei e Mondiali in programma, con la Coppa del Mondo totalmente cancellata. Domani a Gdansk, in Polonia, iniziano gli Europei, e ci sarà anche l’Italia degli allenatori Assen Pandov e Frederic Blackburn. Dieci i convocati dell’Italia: Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri), Marco Giordano (Carabinieri), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (Carabinieri). Così il tecnico azzurro Assen Pandov: “Abbiamo fatto tutto quanto in nostro ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lofinalmente sta per dare il vianuova, breve stagione: soloe Mondiali in programma, con la Coppa del Mondo totalmente cancellata. Domani a, in Polonia, iniziano gli, e ci sarà anche l’Italia degli allenatorie Frederic Blackburn. Dieci i convocati dell’Italia: Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri), Marco Giordano (Carabinieri), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (Carabinieri). Così il tecnico azzurro: “Abbiamo fatto tutto quanto in nostro ...

zazoomblog : Short track Europei 2021: l’Italia cerca risposte in campo maschile - #Short #track #Europei #2021: - fenomenogabry : RT @fisg_it: La Nazionale italiana di short track è pronta per gli Europei in Polonia! Da domani a domenica il via alla rassegna continenta… - RaiSport : #ShortTrack, #Italia pronta per gli #Europei in #Polonia Saranno dieci gli azzurri in gara ?? - fisg_it : La Nazionale italiana di short track è pronta per gli Europei in Polonia! Da domani a domenica il via alla rassegna… - OA_Sport : #SHORTTRACK Italia femminile priva di Fontana, ma con Valcepina che vuol far bene negli Europei in Polonia -

Ultime Notizie dalla rete : Short track Short Track, Italia pronta per gli Europei in Polonia Rai Sport Short track, Europei Gdansk 2021: le parole di Assen Pandov alla vigilia della manifestazione

Lo short track finalmente sta per dare il via alla nuova, breve stagione: solo Europei e Mondiali in programma, con la Coppa del Mondo totalmente cancellata. Domani a Gdansk, in Polonia, iniziano gli ...

Short track, Europei 2021: l’Italia cerca risposte in campo maschile

La brevissima nuova stagione dello short track sta per cominciare. Solo Europei e Mondiali in programma, con la Coppa del Mondo totalmente cancellata. Una situazione sicuramente complicata per gli atl ...

Lo short track finalmente sta per dare il via alla nuova, breve stagione: solo Europei e Mondiali in programma, con la Coppa del Mondo totalmente cancellata. Domani a Gdansk, in Polonia, iniziano gli ...La brevissima nuova stagione dello short track sta per cominciare. Solo Europei e Mondiali in programma, con la Coppa del Mondo totalmente cancellata. Una situazione sicuramente complicata per gli atl ...