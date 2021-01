Short track, Europei 2021: l’Italia cerca risposte in campo maschile (Di giovedì 21 gennaio 2021) La brevissima nuova stagione dello Short track sta per cominciare. Solo Europei e Mondiali in programma, con la Coppa del Mondo totalmente cancellata. Una situazione sicuramente complicata per gli atleti, che non gareggiano ufficialmente da un anno e dunque ci sono grandi incognite sullo stato di forma delle varie nazionali. l’Italia si presenta comunque a Gdansk in Polonia con ambizioni e con la voglia di essere protagonista nella rassegna continentale. Se in campo femminile mancherà Arianna Fontana, ma ci sarà Martina Valcepina, tra gli uomini il punto di riferimento resta sempre Yuri Confortola. Il veterano azzurro proverà ad ottenere dei piazzamenti importanti a livello individuale, soprattutto nei 1500m, con l’obiettivo di chiudere in una buona posizione nella classifica Overall. Già dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) La brevissima nuova stagione dellosta per cominciare. Soloe Mondiali in programma, con la Coppa del Mondo totalmente cancellata. Una situazione sicuramente complicata per gli atleti, che non gareggiano ufficialmente da un anno e dunque ci sono grandi incognite sullo stato di forma delle varie nazionali.si presenta comunque a Gdansk in Polonia con ambizioni e con la voglia di essere protagonista nella rassegna continentale. Se infemminile mancherà Arianna Fontana, ma ci sarà Martina Valcepina, tra gli uomini il punto di riferimento resta sempre Yuri Confortola. Il veterano azzurro proverà ad ottenere dei piazzamenti importanti a livello individuale, soprattutto nei 1500m, con l’obiettivo di chiudere in una buona posizione nella classifica Overall. Già dalla ...

