Sex and the city | ecco perché non ci sarà Samantha La confessione di Kim Catrall

I fans di Sex and the city stanno già pensando a quali sviluppi avrà la trama. Si intitolerà And just like that, il nuovo capitolo (conclusivo?) delle ragazze di New York, le ...

Sex and the City: Perché Kim Cattrall non sarà nel revival?

Disaffezione mista al timore di snaturare il suo personaggio, Samantha Jones, oppure colpa della presunta faida con Sarah Jessica Parker? Probabilmente entrambe le cose.

