Settembre, da oggi online il video del singolo “Due come noi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo “Giugno”, trasmesso da Radio1 Stereonotte per tutta l’estate, i Settembre presentano “Due come Noi”, secondo estratto da “Grattacieli di Basilico”, l’album d’esordio pubblicato a fine Settembre da Oltre le mura Records e inserito da pochi giorni nella lista dei migliori album campani del 2020 secondo Shockwave Magazine. “Due come Noi” è una collezione di diapositive del viaggio artistico, umano ed emozionale di Angela e Ivan, coppia nella musica e nella vita. Una canzone manifesto, già trasmessa da Radio1, dedicata agli aspetti più intimi dell’amore, alla quotidianità, alle partenze e alle permanenze. Tra sogni e dolci riflessioni. Il video è un collage intenso e sincero dei filmati della loro vita, senza filtri e imbellettature, come una story su Instagram. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo “Giugno”, trasmesso da Radio1 Stereonotte per tutta l’estate, ipresentano “DueNoi”, secondo estratto da “Grattacieli di Basilico”, l’album d’esordio pubblicato a fineda Oltre le mura Records e inserito da pochi giorni nella lista dei migliori album campani del 2020 secondo Shockwave Magazine. “DueNoi” è una collezione di diapositive del viaggio artistico, umano ed emozionale di Angela e Ivan, coppia nella musica e nella vita. Una canzone manifesto, già trasmessa da Radio1, dedicata agli aspetti più intimi dell’amore, alla quotidianità, alle partenze e alle permanenze. Tra sogni e dolci riflessioni. Ilè un collage intenso e sincero dei filmati della loro vita, senza filtri e imbellettature,una story su Instagram. I ...

MComunikiamo : RT @aciapparoni: #Conte ieri in Senato ha detto: “Più morti di Covid? Da settembre a oggi gli stessi della Germania”. E' una falsità, una b… - CesareAleardi : 22 settembre 1994: Va in onda la prima puntata di Friends: cosa fanno gli attori oggi | Sky TG24 - kategullo75 : RT @aciapparoni: #Conte ieri in Senato ha detto: “Più morti di Covid? Da settembre a oggi gli stessi della Germania”. E' una falsità, una b… - AnnaP1953 : RT @aciapparoni: #Conte ieri in Senato ha detto: “Più morti di Covid? Da settembre a oggi gli stessi della Germania”. E' una falsità, una b… - SiculaMente_ : Sono andata al controllo e da settembre ad oggi sono a quota -10,2 kg. Dopo mesi di arrancare tra morte di mio padr… -

Ultime Notizie dalla rete : Settembre oggi Settembre, da oggi online il video del singolo "Due come noi" Metropolitan Magazine Italia Settembre, da oggi online il video del singolo “Due come noi”

I Settembre raccontano “Due Come Noi” Ci sono tutte le città ... Nel video ci sono i luoghi, i colori e le situazioni diverse che ci hanno accompagnato fino ad oggi. Città ed esperienze unite dalla ...

Mafia: Contrada, 'la Cassazione annulla risarcimento? Non ho nulla da dire...'

Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - "Mi dispiace ma oggi non ho nulla da dire... Ho sempre parlato con i giornalisti ma su questo davvero non ho nulla da dire". Bruno Contrada non vuole aggiungere altro su ...

I Settembre raccontano “Due Come Noi” Ci sono tutte le città ... Nel video ci sono i luoghi, i colori e le situazioni diverse che ci hanno accompagnato fino ad oggi. Città ed esperienze unite dalla ...Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - "Mi dispiace ma oggi non ho nulla da dire... Ho sempre parlato con i giornalisti ma su questo davvero non ho nulla da dire". Bruno Contrada non vuole aggiungere altro su ...