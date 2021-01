Sesso, cosa inserire nell'alimentazione per migliorarlo (in base alle tue esigenze) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sesso e food, uno dei binomi più investigati dagli esperti e tra i più apprezzati dagli amanti… della buona tavola e del piacere. La connessione tra sessualità e alimentazione è, appunto, oggetto di vari studi, più o meno da sempre, soprattutto se si considera che spesso, l'arte di cucinare è uno strumento di seduzione molto efficace. Per esempio, la ricerca sui famigerati cibi afrodisiaci è sempre in aggiornamento, tra miti e realtà. L’influenza di alcuni alimenti rispetto agli organi (e alle prestazioni) sessuali, poi, è un altro ambito di indagini scientifiche sempre aperte. Recentemente, tra l’altro, sono stati resi noti studi incentrati sullo sperma. Alcuni cibi, infatti, possono essere nocivi per il liquido seminale o condizionarne lo stato di salute. In altri casi, si parla della «dieta del Sesso» come un vero ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 21 gennaio 2021)e food, uno dei binomi più investigati dagli esperti e tra i più apprezzati dagli amanti… della buona tavola e del piacere. La connessione tra sessualità eè, appunto, oggetto di vari studi, più o meno da sempre, soprattutto se si considera che spesso, l'arte di cucinare è uno strumento di seduzione molto efficace. Per esempio, la ricerca sui famigerati cibi afrodisiaci è sempre in aggiornamento, tra miti e realtà. L’influenza di alcuni alimenti rispetto agli organi (eprestazioni) sessuali, poi, è un altro ambito di indagini scientifiche sempre aperte. Recentemente, tra l’altro, sono stati resi noti studi incentrati sullo sperma. Alcuni cibi, infatti, possono essere nocivi per il liquido seminale o condizionarne lo stato di salute. In altri casi, si parla della «dieta del» come un vero ...

Quando il buon sesso passa dalla tavola, ecco la lista della spesa più sexy che puoi immaginare, tra alimenti afrodisiaci e cibo che migliora le prestazioni ...

Chemsex: le confessioni dei ragazzi chimici

Trattato come un fenomeno “esotico”, il “sesso chimico” è ormai ben radicato anche in Italia. Ecco come funziona, chi sono i chemsex addicted e cosa si può fare per arginare questa epidemia silenziosa ...

