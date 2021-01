Servizio civile, opportunità di lavoro in Sicilia: come diventare volontario della Lega del Filo d'Oro (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'Ente ricerca 4 volontari: 3 da inserire presso il Centro Sanitario di Riabilitazione Residenziale di Termini Imerese (in provincia di Palermo) a supporto del progetto 'Amici Speciali' e uno nel ... Leggi su today (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'Ente ricerca 4 volontari: 3 da inserire presso il Centro Sanitario di Riabilitazione Residenziale di Termini Imerese (in provincia di Palermo) a supporto del progetto 'Amici Speciali' e uno nel ...

emergency_ong : ?? Diventa promotore di una cultura di #pace e dei #diritti. Scegli il #ServizioCivile con EMERGENCY?? Scopri il band… - AntennediPace : #BandoServizioCivile 394 posti nei progetti #CaschiBianchi ??48 con #ComunitàPapaGiovanniXXIII ??326 con #FOCSIV ??20… - GrSociale : GRS #INTERNAZIONALE ?? #UnaSceltaDiValore @FOCSIV cerca 546 ragazzi e ragazze da impegnare in progetti per il Servi… - Today_it : Servizio civile, opportunità di #lavoro in Sicilia: come diventare volontario della Lega del Filo d'Oro… - positanonews : Praiano, bando Servizio civile. Scadenza prorogata al 15 febbraio -