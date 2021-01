Servizi finanziari abusivi, Consob oscura tre siti (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Consob ha ordinato l’oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente Servizi finanziari. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “Decreto crescita“, in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di Servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti Servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Di seguito i siti per i quali è stato disposto l’oscuramento: “Emperiumfx LTD” (www.emperiumfx.com); “360 Trading Networks Sdn Bhd” (www.thebestrader.com); “Team North Partners Ltd” e “Colespite Partners Ltd” ( https://splittrades.com). Sale, così, a 363 il numero dei siti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha ordinato l’mento di 3 nuoviweb che offrono abusivamente. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “Decreto crescita“, in base ai qualipuò ordinare ai fornitori didi connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia aiweb tramite cui vengono offertisenza la dovuta autorizzazione. Di seguito iper i quali è stato disposto l’mento: “Emperiumfx LTD” (www.emperiumfx.com); “360 Trading Networks Sdn Bhd” (www.thebestrader.com); “Team North Partners Ltd” e “Colespite Partners Ltd” ( https://splittrades.com). Sale, così, a 363 il numero dei...

