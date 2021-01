Serie A, Marotta: “Questa giornata ha portato a risultati significativi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta ha parlato all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A: “È stata una giornata intensa, ma abbiamo raggiunto un risultato significativo definendo la governance con dirigenti di altissimo livello. Incrementiamo così la crescita iniziata con Dal Pino e De Siervo – il pensiero di Marotta che prima di lasciare la sede della lega ha aggiunto -. La governance è formata da una squadra di dirigenti che può incrementare il valore del movimento calcistico italiano”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppeha parlato all’uscita dall’assemblea della LegaA: “È stata unaintensa, ma abbiamo raggiunto un risultato significativo definendo la governance con dirigenti di altissimo livello. Incrementiamo così la crescita iniziata con Dal Pino e De Siervo – il pensiero diche prima di lasciare la sede della lega ha aggiunto -. La governance è formata da una squadra di dirigenti che può incrementare il valore del movimento calcistico italiano”. SportFace.

