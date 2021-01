Serie A, gli arbitri della 19° giornata: Milan-Atalanta a Mariani (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono stati designati gli arbitri per la 19 giornata di Serie A, ovvero l’ultima giornata del girone d’andata: ven 20.45 Benevento-Torino Arbitro: Giacomelli sab 15.00 Roma-Spezia Arbitro: Pairetto sab 18.00 Milan-Atalanta Arbitro: Mariani sab 18.00 Udinese-Inter Arbitro: Maresca sab 20.45 Fiorentina-Crotone (sab. 20.45) Arbitro: Piccinini dom 12.30 Juventus-Bologna Arbitro: Sacchi dom 15.00 Hellas Verona-Napoli Arbitro: Fabbri dom 15.00 Genoa-Cagliari (dom. 15.00) Arbitro: Di Bello dom 18.00 Lazio-Sassuolo Arbitro: Giua dom 20.45 Parma-Sampdoria Arbitro: Manganiello Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono stati designati gliper la 19diA, ovvero l’ultimadel girone d’andata: ven 20.45 Benevento-Torino Arbitro: Giacomelli sab 15.00 Roma-Spezia Arbitro: Pairetto sab 18.00Arbitro:sab 18.00 Udinese-Inter Arbitro: Maresca sab 20.45 Fiorentina-Crotone (sab. 20.45) Arbitro: Piccinini dom 12.30 Juventus-Bologna Arbitro: Sacchi dom 15.00 Hellas Verona-Napoli Arbitro: Fabbri dom 15.00 Genoa-Cagliari (dom. 15.00) Arbitro: Di Bello dom 18.00 Lazio-Sassuolo Arbitro: Giua dom 20.45 Parma-Sampdoria Arbitro: Manganiello Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : Serie A, gli arbitri della 19^ giornata: Mariani per Milan-Atalanta #SkySerieA #SerieA #SkySport - Inter : ?? | STATS Alcuni dati su #Barella? ?? 5? assist in questa @SerieA: record personale rispetto alla scorsa Serie A,… - versacvrum : RT @atterismo: gli animali non sono solo i cani e i gatti ma anche tutte le altre 50.000 specie, non esistono animali di serie A o B e mi s… - Noovyis : (Serie A, gli arbitri della 19° giornata: Milan-Atalanta a Mariani) Playhitmusic - - Flizzar : In assenza di spugne serie la scelta era tra pesciolino rosso, paperella gialla, delfino azzurro e ranocchia verde.… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Serie A, gli arbitri della 19^ giornata: Mariani per Milan-Atalanta Sky Sport Prevenire le fake news su Covid e salute? Su Sky Tg24 torna “Pillole di vaccino”: il racconto tra storia e realtà virtuale – Video

In cosa differiscono i vaccini che ci porteranno fuori dalla pandemia? E quali saranno quelli che ci proteggeranno dai virus del futuro? Quale relazione c’è fra la storia evolutiva dei coronavirus e i ...

Aprilia RSV 1000 (2000 - 01) usata a Bastiglia

Annuncio vendita Aprilia RSV 1000 (2000 - 01) usata a Bastiglia, Modena - 8263931 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...

In cosa differiscono i vaccini che ci porteranno fuori dalla pandemia? E quali saranno quelli che ci proteggeranno dai virus del futuro? Quale relazione c’è fra la storia evolutiva dei coronavirus e i ...Annuncio vendita Aprilia RSV 1000 (2000 - 01) usata a Bastiglia, Modena - 8263931 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...