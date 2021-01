Serie A, arbitri 19esima giornata: Milan-Atalanta a Mariani, Maresca per Udinese-Inter (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono stati resi noti gli arbitri che dirigeranno le sfide valide per la diciannovesima giornata di Serie A 2020/2021, vale a dire l’ultimo turno di campionato del girone d’andata. Nessun big match, ma le due Milanesi che si giocano in contemporanea il titolo di campione d’Inverno: Milan-Atalanta affidata a Maurizio Mariani di Aprilia, Udinese-Inter verrà diretta da Fabio Maresca di Napoli. Di seguito le designazioni complete di Rizzoli. BENEVENTO – TORINO Venerdì 22/01 h. 20.45 GIACOMELLI Piero (Trieste) VECCHI Valerio (Lamezia Terme) – LOMBARDO Fabrizio (Cinisello Balsamo) IV: DIONISI Federico (L’Aquila) VAR: DI PAOLO Aleandro (Avezzano, VAR PRO) AVAR: DI IORIO Damiano (VCO) FIORENTINA – CROTONE Sabato 23/01 h. ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono stati resi noti gliche dirigeranno le sfide valide per la diciannovesimadiA 2020/2021, vale a dire l’ultimo turno di campionato del girone d’andata. Nessun big match, ma le dueesi che si giocano in contemporanea il titolo di campione d’Inverno:affidata a Mauriziodi Aprilia,verrà diretta da Fabiodi Napoli. Di seguito le designazioni complete di Rizzoli. BENEVENTO – TORINO Venerdì 22/01 h. 20.45 GIACOMELLI Piero (Trieste) VECCHI Valerio (Lamezia Terme) – LOMBARDO Fabrizio (Cinisello Balsamo) IV: DIONISI Federico (L’Aquila) VAR: DI PAOLO Aleandro (Avezzano, VAR PRO) AVAR: DI IORIO Damiano (VCO) FIORENTINA – CROTONE Sabato 23/01 h. ...

