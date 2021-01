Senato: rinviato Consiglio presidenza su caso Del Turco (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) - Il Consiglio di presidenza del Senato convocato per stamattina sul caso Del Turco è stato rinviato al 9 febbraio, alle 12.30. "Alcuni componenti hanno chiesto di poter approfondire la documentazione economica che è arrivata 24 ore fa e sono state giornate un po' convulse in Parlamento, per cui c'è bisogno di tempo per approfondire", ha spiegato la vice presidente del Senato Anna Rossomando al termine della riunione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) - Ildidelconvocato per stamattina sulDelè statoal 9 febbraio, alle 12.30. "Alcuni componenti hanno chiesto di poter approfondire la documentazione economica che è arrivata 24 ore fa e sono state giornate un po' convulse in Parlamento, per cui c'è bisogno di tempo per approfondire", ha spiegato la vice presidente delAnna Rossomando al termine della riunione.

Il governo e il nodo giustizia: la sfida dei numeri nelle commissioni blocca le riforme di Bonafede

Alla Camera a rischio la prescrizione, ma anche il riordino del Csm e del processo penale. Al Senato tensione sui giudici onorari. Perantoni, M5S: "Senza ...

