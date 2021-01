Scuole in Campania, ritorno in classe per gli alunni di IV e V. Fortini: Rispetto il Tar ma non condivido (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Rispetto ma non condivido, perché credo nel primato della politica, che, quando agisce, assume su di sé la responsabilità delle scelte”. L’assessore all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, chiarisce così, all’Agi, il suo punto di vista sulla pronuncia del Tar, che ha disposto il ritorno in presenza, a partire da oggi, degli studenti delle quarte e quinte classi elementari, bocciano in parte una ordinanza del presidente Vincenzo De Luca. Anche nel merito del provvedimento, Fortini esprime delle perplessità. “Non vedo l’incongruenza tra l’essere in zona gialla e la decisione di non riportare gli studenti in presenza – argomenta – se oggi in Campania abbiamo un rischio più basso di contagio, è per le scelte di rigore fatte in questi mesi, tra cui anche lo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) “ma non, perché credo nel primato della politica, che, quando agisce, assume su di sé la responsabilità delle scelte”. L’assessore all’Istruzione della Regione, Lucia, chiarisce così, all’Agi, il suo punto di vista sulla pronuncia del Tar, che ha disposto ilin presenza, a partire da oggi, degli studenti delle quarte e quinte classi elementari, bocciano in parte una ordinanza del presidente Vincenzo De Luca. Anche nel merito del provvedimento,esprime delle perplessità. “Non vedo l’incongruenza tra l’essere in zona gialla e la decisione di non riportare gli studenti in presenza – argomenta – se oggi inabbiamo un rischio più basso di contagio, è per le scelte di rigore fatte in questi mesi, tra cui anche lo ...

