Scuola, la "credibilità" del sindacato (Di giovedì 21 gennaio 2021) Primi di dicembre: la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in una intervista a La 7 ipotizza l’allungamento dell’anno scolastico fino al 30 giugno o ai primi di luglio. Reazione su Orizzonte Scuola, autorevole sito del settore, del segretario della Cisl Scuola, Maddalena Gissi: “Mi pare un’idea inopportuna quella della ministra. Ci sono scuole dove l’attività non si è mai interrotta, anzi, ci sono scuole in cui si è sempre lavorato tra mille difficoltà. Le scuole sono aperte, nessuno ha chiuso. Il personale in quarantena ha continuato l’attività didattica a distanza. Si possono individuare soluzioni per le aree più a rischio. Se ci sono situazioni acclarate si possono attivare i patti di comunità con il coinvolgimento degli enti locali”. Poi rilancia: “La Scuola è autonoma, saprà ben scegliere le necessità degli alunni ed ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Primi di dicembre: la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in una intervista a La 7 ipotizza l’allungamento dell’anno scolastico fino al 30 giugno o ai primi di luglio. Reazione su Orizzonte, autorevole sito del settore, del segretario della Cisl, Maddalena Gissi: “Mi pare un’idea inopportuna quella della ministra. Ci sono scuole dove l’attività non si è mai interrotta, anzi, ci sono scuole in cui si è sempre lavorato tra mille difficoltà. Le scuole sono aperte, nessuno ha chiuso. Il personale in quarantena ha continuato l’attività didattica a distanza. Si possono individuare soluzioni per le aree più a rischio. Se ci sono situazioni acclarate si possono attivare i patti di comunità con il coinvolgimento degli enti locali”. Poi rilancia: “Laè autonoma, saprà ben scegliere le necessità degli alunni ed ...

