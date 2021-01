Scuola, come sarà la Maturità 2021? L’ipotesi di un maxi orale. Ma l’ammissione non è garantita (Di giovedì 21 gennaio 2021) Conto alla rovescia per la definizione di come si svolgerà, quest’anno, l’esame di Maturità scolastica. sarà come nel 2020, l’anno del Covid? Siamo ancora in piena pandemia e occorre tenerne conto. La decisione ufficiale del ministero dell’Istruzione non è ancora arrivata ma gli indizi cominciano a essere abbastanza chiari. Non sono attesi cambiamenti profondi. Niente prove scritte, e punteggio che si baserà più del solito sul curriculum dello studente. L’ipotesi chiave è quella di un maxi esame orale. E quest’anno potrebbe non esserci l’ammissione garantita. Cosa cambierà L’unico vero cambiamento potrebbe infatti riguardare l’accesso alla prova finale. Non ci saranno più, probabilmente, ammissioni generalizzate come ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 21 gennaio 2021) Conto alla rovescia per la definizione disi svolgerà, quest’anno, l’esame discolastica.nel 2020, l’anno del Covid? Siamo ancora in piena pandemia e occorre tenerne conto. La decisione ufficiale del ministero dell’Istruzione non è ancora arrivata ma gli indizi cominciano a essere abbastanza chiari. Non sono attesi cambiamenti profondi. Niente prove scritte, e punteggio che si baserà più del solito sul curriculum dello studente.chiave è quella di unesame. E quest’anno potrebbe non esserci. Cosa cambierà L’unico vero cambiamento potrebbe infatti riguardare l’accesso alla prova finale. Non ci saranno più, probabilmente, ammissioni generalizzate...

