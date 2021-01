Sci alpino, Marta Bassino: “Mi sono riposata, in base alla discesa di domani deciderò cosa fare sabato” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultima giornata della Coppa del Mondo di sci alpino dedicata alle prove cronometrate della discesa quella di oggi, giovedì 21 gennaio: a Crans Montana, in Svizzera, spazio alle donne, con Marta Bassino che ha chiuso al 42° posto in 1’33?78, a 3?86 dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha fatto segnare il miglior crono. L’azzurra, evidentemente, non ha forzato il ritmo. Queste le dichiarazioni dell’azzurra al sito della FISI: “Mi sono presa un giorno in più di riposo perché avevo bisogno di tirare il fiato dopo le due vittorie di Kranjska Gora. Venivo da un periodo abbastanza intenso perché ero partita da casa il 3 gennaio e fino a domenica scorsa è stata una lunga volata, vedere i miei familiari per qualche ora mi ha fatto bene. Venerdì sarò in gara, poi vedremo in ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultima giornata della Coppa del Mondo di scidedicata alle prove cronometrate dellaquella di oggi, giovedì 21 gennaio: a Crans Montana, in Svizzera, spazio alle donne, conche ha chiuso al 42° posto in 1’33?78, a 3?86 dnorvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha fatto segnare il miglior crono. L’azzurra, evidentemente, non ha forzato il ritmo. Queste le dichiarazioni dell’azzurra al sito della FISI: “Mipresa un giorno in più di riposo perché avevo bisogno di tirare il fiato dopo le due vittorie di Kranjska Gora. Venivo da un periodo abbastanza intenso perché ero partita da casa il 3 gennaio e fino a domenica scorsa è stata una lunga volata, vedere i miei familiari per qualche ora mi ha fatto bene. Venerdì sarò in gara, poi vedremo in ...

infoitsport : Sci alpino, grave infortunio per Nina Ortlieb nella prova di Crans Montana - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana in DIRETTA: arriva Marta Bassino. Goggia per confermarsi - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia è terza, non forza Marta Bassino - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: 'Una riapertura degli impianti di risalita a metà o a fine febbraio sembra altamente improbabile': lo ha detto il sottosegr… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Bene Sofia #Goggia, è terza nella 2a prova a Crans Montana! ??????? #EurosportSCI -