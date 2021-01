Sci alpino, Crans Montana 2021: due discese e un superG per riaprire il discorso Coppa del Mondo? Gisin e Bassino ci provano. Ma Vlhova… (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel Canton Vallese, in Svizzera, si apre un lungo weekend fondamentale (anche se non ancora decisivo) per le sorti della Coppa del Mondo femminile 2020-2021 di sci alpino. Due discese e il superG cancellato a St. Moritz come recupero sono in programma in tre giorni di gare su un tracciato difficile, completo, selettivo. Pista Mont Lachaux, siamo a Crans Montana, sede dei Mondiali di sci alpino datati 1987. Venerdì andrà in scena la 4a discesa libera della stagione dopo le due disputate in Val d’Isere e l’unica a St. Anton, con Sofia Goggia pettorale rosso di leader della specialità grazie a due successi e un secondo posto. Sabato si replica sempre in libera, domenica il superG, prima del gigante di Kronplatz martedì 26 ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel Canton Vallese, in Svizzera, si apre un lungo weekend fondamentale (anche se non ancora decisivo) per le sorti delladelfemminile 2020-di sci. Duee ilcancellato a St. Moritz come recupero sono in programma in tre giorni di gare su un tracciato difficile, completo, selettivo. Pista Mont Lachaux, siamo a, sede dei Mondiali di scidatati 1987. Venerdì andrà in scena la 4a discesa libera della stagione dopo le due disputate in Val d’Isere e l’unica a St. Anton, con Sofia Goggia pettorale rosso di leader della specialità grazie a due successi e un secondo posto. Sabato si replica sempre in libera, domenica il, prima del gigante di Kronplatz martedì 26 ...

