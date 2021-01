Scacco matto per il Cavaliere. Lei? L'ex grillina che passa a Forza Italia. Ufficiale: per il governo si mette malissimo (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'ex grillina Veronica Giannone lascia il Misto per Forza Italia. Silvio Berlusconi si prende la sua vendetta dopo l'addio di Mariarosaria Rossi e Andrea Causin. L'annuncio è arrivato dalla stessa grillina che, con una nota, ha fatto sapere: "Forza Italia è il partito che interpreta al meglio i valori liberali in cui credo, in particolare il tema della giustizia, pilastro della mia attività parlamentare e impegno quotidiano nella mia vita". Un vero Scacco matto per il Cavaliere che vede crescere di nuovo la propria Forza politica e non solo nei sondaggi. "Il presidente Berlusconi - ha sottolineato ancora - è molto attento a questi temi e conosce bene i problemi di cui parlo. Ringrazio tutti per l'accoglienza e sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'exVeronica Giannone lascia il Misto per. Silvio Berlusconi si prende la sua vendetta dopo l'addio di Mariarosaria Rossi e Andrea Causin. L'annuncio è arrivato dalla stessache, con una nota, ha fatto sapere: "è il partito che interpreta al meglio i valori liberali in cui credo, in particolare il tema della giustizia, pilastro della mia attività parlamentare e impegno quotidiano nella mia vita". Un veroper ilche vede crescere di nuovo la propriapolitica e non solo nei sondaggi. "Il presidente Berlusconi - ha sottolineato ancora - è molto attento a questi temi e conosce bene i problemi di cui parlo. Ringrazio tutti per l'accoglienza e sono ...

ricpuglisi : 'Scacco matto al PD!' #Costruttori #Mastella - Arlac34093453 : RT @VincenzaSMF: @Arlac34093453 Fantastico ,grande ,scacco matto.anche il mondo lo sa. - VincenzaSMF : @Arlac34093453 Fantastico ,grande ,scacco matto.anche il mondo lo sa. - Guglielmo_Totti : @Andyphone @AlfioKrancic Sì ma non si può pensare che esistano battaglie decisive (se non traumatiche) I processi h… - mikytooday1 : @DiReddito Renzi in scacco! Appena tenterà di votare contro x faradare sotto il governo verrà abbandonato da qualch… -

Ultime Notizie dalla rete : Scacco matto Operazione Croci del Silaro: scacco matto all'impero di Squecco (VIDEO) anteprima24.it Camorra in Toscana, scacco matto al clan Casalesi: 34 arresti

Camorra in Toscana, scacco matto al clan dei Casalesi. In manette 34 persone accusate di essere legate al clan camorristico campano ...

Roma-Spezia 2-4 d.t.s. - Scacco Matto - Follia all'Olimpico

LE SCELTE - Paulo Fonseca dimostra di non voler snobbare la Coppa Italia e propone Pedro e Mkhitaryan dietro a Borja Mayoral. A centrocampo, spazio e Pellegrini e Villar con Bruno Peres e Spinazzola..

Camorra in Toscana, scacco matto al clan dei Casalesi. In manette 34 persone accusate di essere legate al clan camorristico campano ...LE SCELTE - Paulo Fonseca dimostra di non voler snobbare la Coppa Italia e propone Pedro e Mkhitaryan dietro a Borja Mayoral. A centrocampo, spazio e Pellegrini e Villar con Bruno Peres e Spinazzola..